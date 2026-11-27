Владислав Калеканов от ЦСКА 1948 U15 спечели наградата за най-красив гол на месец октомври

Владислав Калеканов от ЦСКА 1948 U15 е победител в класацията на „Лигата на талантите“ за най-красив гол на месец октомври.

Младият талант на столичани заслужи отличието след впечатляващо попадение в последните минути с което донесе точката на отбора срещу Славия. Това беше и негово дебютно попадение в Елитната група до 15 години.

Победителят в месечната класация бе определен чрез гласуване от панела на предаването на „Лигата на талантите“.

Какво сподели младият футболист след получаването на наградата – можете да видите във видеото.

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