Ботев (Пловдив) U15 разгроми Спартак (Варна) с четири гола след почивката

Ботев (Пловдив) постигна категорична победа с 4:0 над Спартак (Варна) в двубой от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. „Канарчетата“ реализираха всичките си попадения през второто полувреме на срещата, която се проведе на футболен комплекс „Ботев 1912“ в Пловдив.

През първата част двата отбора не успяха да си отбележат гол. След почивката Виктор Гашев откри резултата в 45-ата минута.

В 64-тата минута Илия Дългъров удвои преднината на домакините, а само четири минути по-късно появилият се в игра като резерва Николай Кръстев покачи на 3:0.

Десет минути по-късно друга резерва на „жълто-черните“ – Марио Баев, оформи крайното 4:0. Така пловдивчани се поздравиха с убедителен успех, без да допуснат попадение в своята врата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google