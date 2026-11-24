Левски U15 надви Славия с два гола след почивката

Левски постигна победа с 3:1 над Славия в столичното дерби от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. „Сините“ решиха двубоя с две попадения през второто полувреме на срещата, която се проведе на помощния терен на стадион „Георги Аспарухов“.

Домакините откриха резултата още в седмата минута чрез Кирил Миладинов. В 23-тата минута Георги Илиев възстанови равенството за „белите“, като при резултат 1:1 двата отбора се оттеглиха на почивката.

В 60-ата минута Михаил Тодоров отново изведе Левски напред в резултата, а само седем минути по-късно Георги Георгиев увеличи преднината на домакините.

До края на срещата не паднаха повече попадения и „сините“ се поздравиха с трите точки в столичното дерби.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google