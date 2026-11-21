ЦСКА приема ЦСКА 1948, Левски и Славия се срещат в столично дерби при U15

Осем двубоя ще предложи програмата на 13-ия кръг в Елитната група до 15 години. Всички срещи ще се изиграят в неделя, 22 ноември.

Лидерът ЦСКА, който има 34 точки и все още не познава вкуса на поражението, приема ЦСКА 1948. „Червените“ спечелиха с 2:0 гостуването си на Септември в предишния кръг, докато техният съперник се наложи с 4:2 над Шипка Старс.

Вторият в класирането Левски също е без загуба от началото на сезона. „Сините“, които имат 30 точки, приемат Славия в столично дерби на помощното игрище на стадион „Георги Аспарухов“.

Един от най-интересните двубои противопоставя Локомотив (Пловдив) и Национал. Двата отбора заемат съответно петото и четвъртото място, а разликата помежду им е само три точки. В предишния кръг пловдивчани победиха Спартак 1918 с 2:0, докато Национал се наложи с 4:2 над Локомотив (София).

Третият Лудогорец гостува на Марица (Пловдив), а Ботев (Пловдив) приема Спартак 1918. Черно море ще бъде домакин на Септември, а последните два отбора в подреждането – Локомотив (София) и Дунав, ще се изправят един срещу друг.

Програмата се допълва от срещата между Шипка Старс и Етър. Домакините все още нямат спечелена точка, докато „болярите“ се намират на седмата позиция с 18 пункта.

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