Иван Пуцов изригна с четири гола при разгром на Лудогорец U15

Лудогорец постигна категорична победа с 4:0 при гостуването си на Марица в двубой от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Над всички в срещата бе Иван Пуцов, който отбеляза и четирите попадения за разградчани още през първото полувреме. Двубоят се проведе на терена на Английската гимназия в Пловдив.

Пуцов откри резултата още в четвъртата минута, а в 20-ата удвои преднината на „орлите“. Само три минути по-късно талантът на Лудогорец оформи своя хеттрик.

В 37-ата минута Пуцов за четвърти път порази вратата на пловдивчани, с което оформи и крайния резултат в срещата.

През второто полувреме не паднаха повече попадения и разградчани се поздравиха с убедителна победа и три точки при визитата си в Пловдив.

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