Гол след гол: 36 попадения в 13-ия кръг при юношите до 15 години

Тринадесетият кръг в Елитната юношеска група до 15 години предложи много емоции и общо 36 попадения. Голове паднаха във всичките осем срещи.

Най-убедителната победа записа ЦСКА – 6:0 срещу ЦСКА 1948. Етър надви Шипка Старс с 5:0, а Лудогорец и Ботев Пловдив постигнаха успехи с по 4:0 съответно срещу Марица и Спартак 1918.

Черно море спечели головото зрелище със Септември София с 4:2, Дунав се наложи над Локомотив София с 4:1, а Левски победи Славия с 3:1. Единственото равенство в кръга бе между Локомотив Пловдив и Национал – 1:1.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от 13-ия кръг на първенството.

Насладете се на головете!

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