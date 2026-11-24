Етър U15 разгроми Шипка Старс с пет безответни гола

Етър постигна категорична победа с 5:0 при гостуването си на Шипка Старс в двубой от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. „Виолетовите“ отбелязаха три попадения през първото полувреме и още две след почивката.

Мартин Григоров откри резултата в 24-тата минута, а шест минути по-късно Александър Илиев удвои преднината на гостите. В 33-тата минута Никола Екимов покачи на 3:0, оформяйки резултата на почивката.

В 44-тата минута Стефан Илиев реализира четвъртото попадение за великотърновци, а в 70-ата появилият се в игра като резерва Теодор Велчев оформи крайното 5:0.

Така „виолетовите“ се поздравиха с убедителен успех и три точки при визитата си в Асеновград, като петима различни футболисти записаха имената си сред голмайсторите.

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