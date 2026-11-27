Лудогорец подкрепи Левски: Насилието няма място по стадионите в Европа

ПФК Лудогорец излезе с официална позиция, в която изрази подкрепата си към Левски и неговите привърженици след инцидентите преди и по време на двубоя с Олимпик Марсилия на стадион „Велодром“. От разградския клуб осъдиха категорично проявите на насилие и призоваха френските власти за щателно разследване, както и за налагане на съответните санкции на виновните. Ето какво написаха от Лудогорец:

11 пострадали фенове на Левски, петима в болница след вчерашните батални сцени на "Велодром"

"Позиция на ПФК Лудогорец относно инцидентите в Марсилия

ПФК Лудогорец изказва пълната си подкрепа към Левски и неговите привърженици след инцидентите преди и по време на мача срещу Олимпик на стадион "Велодром" в Марсилия. Категорично заявяваме, че насилието няма място по стадионите в Европа. Надяваме се, че пострадалите фенове на Левски са добре и ще се приберат благополучно в България. Силно се надяваме френските власти да проведат щателно разследване на инцидентите около мача и извършителите на посегателствата над българските фенове да си получат заслужените санкции според закона.

Сигурността на привържениците е обща отговорност на клубовете, футболните институции и властите. Необходими са действия, за да може всеки фен да подкрепя отбора си спокойно, независимо къде се играе мачът.

Желаем успех на Левски в оставащите мачове в основната фаза на Лига Европа".

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