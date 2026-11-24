ЦСКА U15 разгроми ЦСКА 1948 с шест гола

ЦСКА постигна категорична победа с 6:0 над ЦСКА 1948 в двубой от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. „Армейците“ отбелязаха две попадения през първото полувреме и още четири след почивката на срещата, която се проведе на базата на академията на ЦСКА „Димитър Пенев“.

Домакините откриха резултата още в петата минута чрез Никола Владимиров. В 20-ата минута Николас Каровски удвои преднината на ЦСКА, като при резултат 2:0 двата отбора се оттеглиха на почивката.

В 41-вата минута Емил Минев реализира третото попадение за „армейците“. Десет минути по-късно Денислав Черкезов покачи на 4:0, а в 53-тата минута Кирил Стоичков също записа името си сред голмайсторите.

В 78-ата минута Никола Владимиров отбеляза второто си попадение в двубоя, оформяйки крайното 6:0. Така ЦСКА се поздрави с убедителен успех, като петима различни футболисти се разписаха във вратата на съперника.

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