Черно море U15 надви Септември в двубой с шест гола

Черно море постигна победа с 4:2 над Септември (София) в двубой от 13-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. В герой за „моряците“ се превърна Преслав Желязков, който се отличи с хеттрик на стадион „Корабостроител“ във Варна.

Домакините откриха резултата в 32-рата минута чрез Желязков, но само две минути по-късно Теодор Георгиев възстанови равенството за столичани. В 37-ата минута Преслав Желязков отново се разписа, осигурявайки аванс на варненци преди почивката.

В 60-ата минута Теодор Петров увеличи преднината на Черно море, а три минути по-късно Желязков оформи своя хеттрик и покачи на 4:1.

В първата минута на добавеното време Антони Вутков намали изоставането на Септември, оформяйки крайното 4:2 в полза на „моряците“.

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