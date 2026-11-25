Палермо се развихри и дръпна на върха в Серия "Б"

Лидерът в Серия "Б" Палермо се върна на победния път, след като разгроми Зюдтирол с 4:1 у дома в среща от междинния 13-и кръг. Отборът на Филипо Индзаги вече има 30 точки и води с четири пред втория Модена, който е с мач по-малко. Асколи и Чезена са с по 21 точки.

Пред близо 30 000 зрители на „Ренцо Барбера“ сицилианците решиха всичко още през първото полувреме с попадения на Денис Йонсен (7'), Йоел Похянпало (14') и Доминик Вавасори (45'). Фабио Рисполи намали изоставането на гостите в 52-рата минута, но Йонсен оформи крайния резултат в 68-ата.

Чезена постигна впечатляваща победа с 5:1 над Асколи и се изравни по точки със съперника си. В герой за домакините се превърна албанският нападател Кристиан Шпенди, който реализира хеттрик.

Беневенто разгроми Емполи с 5:0, оставяйки тосканци на последното място в класирането с едва 9 точки.

Катандзаро спечели с 3:1 гостуването си на Юве Стабия, а Карарезе надделя с 1:0 като гост на Виченца. Виртус Ентела постигна първата си домакинска победа през сезона, след като обърна Верона с 2:1.

Останалите четири срещи от кръга ще се изиграят тази вечер.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago