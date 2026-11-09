Андрей Кръстев с нова суха мрежа за Сампдория, в Италия го засипаха с похвали

Българският вратар Андрей Кръстев продължава да се утвърждава в състава на Сампдория. Младият страж запази вратата си без допуснат гол при победата с 1:0 като гост на Карарезе в среща от 11-ия кръг на Серия "Б". Това беше втора поредна суха мрежа за българина, който отново получи високи оценки за представянето си.

Кръстев започна като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути, като имаше важен принос за успеха на "моряците". Изданието SampNews24 отдели специален материал на българина, подчертавайки, че той постепенно се превръща в една от най-положителните фигури в отбора след назначаването на Лука Д'Анджело.

Сампдория поведе в 23-тата минута, когато Дженаро Тутино завърши бърза контраатака след асистенция на Тяш Бегич. Нападателят стреля с левия крак и изпрати топката в горния десен ъгъл на вратата на Семюел Пициняко.



Домакините реагираха и в 42-рата минута Томазо Рубино уцели напречната греда с глава след центриране на Йонас Рухи. Карарезе продължи да търси изравняването и след почивката, а в 63-тата минута Кръстев се намеси решително, спасявайки удар на Джакомо Маркони от наказателното поле.

Натискът на домакините се засили в заключителните минути. В 86-ата Лука Топалович разтресе напречната греда с далечен удар, но Сампдория удържа минималния си аванс и си тръгна с трите точки от стадион „Деи Марми“.

Според SampNews24 Кръстев демонстрира спокойствие и постоянство, които са особено ценни за отбор, изпитвал сериозни проблеми в защита от началото на сезона. Изданието отбелязва, че българинът се справя с напрежението и постепенно променя вратарската йерархия в клуба.

Италианските журналисти припомнят, че преди включването му като титуляр Сампдория разчиташе основно на опитния Петер Виндал, чиито грешки в някои срещи предизвикаха критики. Представянето на Кръстев обаче дава основания на треньорския щаб да продължи да му гласува доверие.

Победата над Карарезе беше първа за Сампдория на стадион „Деи Марми“ и донесе ценни три точки в борбата за отдалечаване от опасната зона на класирането. В момента тимът от Генуа е 15-и, като остави съперника си в зоната на застрашените от изпадане.

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Снимки: Imago