Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сампдория

Андрей Кръстев с нова суха мрежа за Сампдория, в Италия го засипаха с похвали

  • 9 ное 2026 | 03:14
  • 539
  • 0
Андрей Кръстев с нова суха мрежа за Сампдория, в Италия го засипаха с похвали

Българският вратар Андрей Кръстев продължава да се утвърждава в състава на Сампдория. Младият страж запази вратата си без допуснат гол при победата с 1:0 като гост на Карарезе в среща от 11-ия кръг на Серия "Б". Това беше втора поредна суха мрежа за българина, който отново получи високи оценки за представянето си.

Кръстев започна като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути, като имаше важен принос за успеха на "моряците". Изданието SampNews24 отдели специален материал на българина, подчертавайки, че той постепенно се превръща в една от най-положителните фигури в отбора след назначаването на Лука Д'Анджело.

Сампдория поведе в 23-тата минута, когато Дженаро Тутино завърши бърза контраатака след асистенция на Тяш Бегич. Нападателят стреля с левия крак и изпрати топката в горния десен ъгъл на вратата на Семюел Пициняко.

Домакините реагираха и в 42-рата минута Томазо Рубино уцели напречната греда с глава след центриране на Йонас Рухи. Карарезе продължи да търси изравняването и след почивката, а в 63-тата минута Кръстев се намеси решително, спасявайки удар на Джакомо Маркони от наказателното поле.

Натискът на домакините се засили в заключителните минути. В 86-ата Лука Топалович разтресе напречната греда с далечен удар, но Сампдория удържа минималния си аванс и си тръгна с трите точки от стадион „Деи Марми“.

Според SampNews24 Кръстев демонстрира спокойствие и постоянство, които са особено ценни за отбор, изпитвал сериозни проблеми в защита от началото на сезона. Изданието отбелязва, че българинът се справя с напрежението и постепенно променя вратарската йерархия в клуба.

Италианските журналисти припомнят, че преди включването му като титуляр Сампдория разчиташе основно на опитния Петер Виндал, чиито грешки в някои срещи предизвикаха критики. Представянето на Кръстев обаче дава основания на треньорския щаб да продължи да му гласува доверие.

Победата над Карарезе беше първа за Сампдория на стадион „Деи Марми“ и донесе ценни три точки в борбата за отдалечаване от опасната зона на класирането. В момента тимът от Генуа е 15-и, като остави съперника си в зоната на застрашените от изпадане.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Българи зад граница

Стефан Велков с асистенция при изненадващо равенство на Сьонерюск

Стефан Велков с асистенция при изненадващо равенство на Сьонерюск

  • 9 ное 2026 | 03:58
  • 122
  • 0
Два червени картона смениха Оренбург в Самара

Два червени картона смениха Оренбург в Самара

  • 9 ное 2026 | 03:06
  • 229
  • 0
Краев и Апоел (Тел Авив) поведоха колоната в Израел след драматичен успех в дома на шампиона

Краев и Апоел (Тел Авив) поведоха колоната в Израел след драматичен успех в дома на шампиона

  • 9 ное 2026 | 02:52
  • 397
  • 0
Цървена звезда спечели дербито в Нови Сад, Партизан отново се срина

Цървена звезда спечели дербито в Нови Сад, Партизан отново се срина

  • 9 ное 2026 | 02:24
  • 355
  • 0
Санкт Паули на Димитър Митов претърпя тежко поражение във Втора Бундеслига

Санкт Паули на Димитър Митов претърпя тежко поражение във Втора Бундеслига

  • 9 ное 2026 | 02:00
  • 421
  • 0
Важна намеса на Пламен Андреев помогна за четвъртата поредна победа на Дебрецен

Важна намеса на Пламен Андреев помогна за четвъртата поредна победа на Дебрецен

  • 9 ное 2026 | 01:36
  • 348
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

  • 8 ное 2026 | 18:56
  • 210150
  • 1711
Барса спази традицията, обърна Атлетико и се укрепи на върха в Ла Лига

Барса спази традицията, обърна Атлетико и се укрепи на върха в Ла Лига

  • 8 ное 2026 | 23:55
  • 16143
  • 98
Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

  • 8 ное 2026 | 19:54
  • 31605
  • 213
Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

  • 8 ное 2026 | 19:27
  • 24321
  • 55
Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

  • 8 ное 2026 | 20:50
  • 16106
  • 5