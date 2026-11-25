Фабрегас: Вдигнахме летвата много високо

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас похвали представянето на своите възпитаници при минималния успех с 1:0 над АЕК в Шампионската лига. Испанският специалист отбеляза сериозното израстване на отбора и с усмивка подхвърли, че след победния гол клубът може да продаде халфа Луис Мийя през януари за внушителна сума.

„Това е изключително важна победа за нас, защото нивото в Шампионската лига е забележително високо и изисква максимална концентрация. Независимо от крайния резултат днес, ние доказахме, че съставът умее да вдига летвата, когато срещата придобие различен характер. В изминалите пет двубоя бяхме напълно конкурентоспособни, а това бе основната ми цел за сезона. Резултатите са налице и трябва да продължим в същия дух. Серия "А" остава нашият основен приоритет, но няма как да отрека, че вечерите от Шампионската лига са наистина специални", заяви Фабрегас.

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Авторът на победното попадение Луис Мийя премина в Комо след дълги преговори през лятото, а Фабрегас не пропусна да похвали полузащитника, докато той очакваше своето телевизионно интервю.

„Купихме го за 6 милиона евро, а сега през януари може да го продадем за двадесет милиона“, пошегува се наставникът. - Разбира се, шегувам се. Той е фантастичен играч, който от години поддържа висока класа. Кариерата му се развива непрекъснато, притежава характер и опит, а освен това има изключително силно присъствие в съблекалнята.“

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В края на срещата гръцкият тим създаде напрежение пред вратата на Комо, което накара легендата Фабио Капело да попита в студиото на „Скай Спорт Италия“ дали треньорът е бил разтревожен от физическото състояние на отбора в заключителните минути.

„Винаги се тревожа! Нямам вашия опит, за да остана напълно спокоен в подобни ситуации. В Шампионската лига всяка дребна грешка може да ти струва скъпо. Истината е, че днес нямахме голям избор – липсваха осем футболисти заради контузии и ограниченията в картотеката на УЕФА. Мисля, че за първи път в кариерата си направих само три смени в един мач. Въпреки това останах впечатлен от характера, манталитета и глада за победа. Естествено, винаги има детайли за подобряване, но подходът на играчите ми хареса", отвърна Фабрегас.

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Снимки: Imago