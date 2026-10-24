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Отличен дебют за Андрей Кръстев в Сампдория

  • 24 окт 2026 | 18:03
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Отличен дебют за Андрей Кръстев в Сампдория

18-годишният Андрей Кръстев направи дебют за Сампдория. Българският вратар бе титуляр за първи път при гостуването на Зюдтирол в среща от Серия Б. Неговият тим бе на секунди от победата, но домакините изравниха за крайното 1:1 след гол от дузпа в 96-ата минута.

Срещата бе дебют за новия треньор на Самп Лука Д’Анджело, който последните няколко години води Специя, където работи с Петко Христов. Наставникът веднага заложи на Кръстев, който от началото на сезона беше на резервната скамейка. Единственият му мач за първия отбор досега бе в една контрола срещу Парма през лятото, в която той не допусна гол. Братът на Димо Кръстев премина в Сампдория през лятото на 2024 г., а преди няколко месеца подписа нов 4-годишен договор с клуба.

След като се размина с победата, Сампдория остана в зоната на изпадащите с актив от пет точки след първите осем кръга.

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