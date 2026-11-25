Николич: Загубиме от един от най-силните отбори в Европа

Старши треньорът на АЕК Марко Николич остана доволен от представянето на своите футболисти въпреки поражението с 0:1 при гостуването на Комо в петия кръг от основната фаза на Шампионска лига. Сръбският специалист направи паралел със загубата от Реал Мадрид в предишния кръг на турнира.

„Поздравявам футболистите, нямам забележки към тях“, заяви Николич на пресконференцията след двубоя.

Този път Комо вкара само веднъж, но и това беше достатъчно

Наставникът отличи бойния дух, качествата и тактическата дисциплина на своите възпитаници. Той изрази съжаление за пропуснатите положения и неправилните решения в завършващата фаза, като отчете и добрите намеси на противниковия вратар.

„Това са отбори, които наказват и най-малката грешка. За мен Комо е сред най-добрите отбори в Европа“, добави Николич.

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Николич коментира и предстоящото дерби с ПАОК.

„Имаме малко време за почивка. Нямаме много време за подготовка. Нямам послание, което да отправя“, завърши наставникът на АЕК.

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Снимки: Gettyimages