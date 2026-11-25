Мареска: Искаме само победи, но трябва да сме търпеливи

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска сподели впечатленията си след равенството 2:2 срещу Наполи в Шампионската лига, като подчерта, че отборът трябва да запази спокойствие и да работи върху грешките си.

„Борихме се до самия край: реализирахме две попадения, но и допуснахме два гола. Смятам, че изиграхме добър мач. Действахме агресивно без топка, но позволихме на противника да създаде положение и той отбеляза", заяви Мареска.

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"Като цяло представянето ни бе солидно. При втория им гол първоначално отнехме топката, но след това я загубихме и съперникът се възползва. Трябваше да подходим с повече търпение. Стремяхме се да спечелим, но взехме погрешно решение“, коментира наставникът.

Мареска похвали играта на състава в дефанзивен план и насочи фокуса към предстоящия ключов сблъсък в първенството:

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„Днес се защитавахме добре - пресирахме ефективно и се раздавахме в моментите без топка. В неделя ни очаква изключително важен двубой срещу Арсенал, а футболистите вярват във възможностите си", отбеляза италианецът.

„Не ни допадат такива периоди, искаме само победи, но в момента ситуацията е такава. Нужно е да проявим търпение, да продължим да се учим и да се трудим. Очевидно е, че инкасираме прекалено много голове. Налага се да направим нужните корекции и имаме качествата да го постигнем“, допълни специалистът.

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Снимки: Imago