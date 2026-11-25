Де Бройне остава в Наполи, потвърди Алегри

Старши треньорът на Наполи Масимилиано Алегри похвали футболистите си за представянето им при равенството 2:2 като гост на Манчестър Сити в Шампионската лига. Според италианския специалист отборът е показал израстване в дефанзивен план и е запазил шансовете си за класиране в следващата фаза на турнира. Алегри коментира и ситуацията около Кевин Де Бройне, заявявайки, че белгиецът ще завърши сезона в тима.

„Този двубой беше изключително важен. Ако спечелим поне един от оставащите три мача, ще бъдем в добра позиция за класиране. Срещата бе доста сложна. Момчетата се справиха чудесно. Разбира се, имаше периоди, в които бяхме под сериозен натиск, но за пръв път играхме наистина добре без топка и успяхме да забавим темпото на Манчестър Сити", констатира Алегри.

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„Равенството е напълно заслужено, макар че си тръгваме с леко горчив вкус. Казах на играчите, че в Европа са нужни вяра и смелост, защото винаги има свободни пространства. Сега трябва да се подготвим по най-добрия начин за Сасуоло. Този мач беше отлична тренировка за защитата ни“, допълни наставникът.

Двубоят бе особено емоционален за Кевин Де Бройне, който се завърна в Манчестър и бе посрещнат с бурни аплодисменти от бившите си фенове, а при смяната му целият стадион стана на крака. Въпреки че договорът на плеймейкъра изтича през юни 2027 година, в медийното пространство се появиха слухове за евентуален негов трансфер в ПСВ Айндховен още през януарския прозорец.

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„За съжаление, годините не прощават на никого, но той е изключителен футболист. Беше ми мъчно да го сменя, тъй като той почти никога не греши с топка в крака. Играчи като Де Бройне и Лука Модрич носят специална магия за всеки, който обича спорта. Ще обсъдим ситуацията с ръководството, но той е безупречен професионалист и вярвам, че ще остане до юни“, категоричен бе Алегри.

„В първата част от сезона, най-вече по моя вина, не свършихме достатъчно работа в дефанзивен план. Допуснахме прекалено много наивни голове, както беше срещу Бодьо/Глимт, когато ни вкараха за 4:3 веднага след като поведохме с 4:2. Това е признак на липса на уважение и скромност в определени моменти. Днес обаче накарахме Манчестър Сити да се потруди сериозно, за да се разпише. Те трябваше да сътворят нещо необикновено. Точно така трябва да изглеждаме – с решителност в единоборствата и пълна концентрация във всяка среща", каза още треньорът на "партенопеите".

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Снимки: Gettyimages