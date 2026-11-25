Ковач: Много важна точка

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач изрази задоволството си от спечелената точка при гостуването на Арсенал, завършило 1:1 в петия кръг от основната фаза на Шампионска лига.

Германският тим събра 10 точки и има реални шансове да продължи напред в турнира.

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„Това е много важна точка за нас. Нещо голямо за всички ни – за отбора и за феновете“, заяви Ковач на пресконференцията след двубоя.

"В крайна сметка, разбира се, сме щастливи, че спечелихме точката. Намираме се в Лондон, така че е съвсем нормално, че трябваше да устоим на моменти на сериозен натиск", призна наставникът на "жълто-черните".

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"Мисля, че днес отборът показа доброто си лице. В никакъв случай не можете да обвините футболистите, че са се крили или че не са дали всичко от себе си. Борихме се като отбор, не спряхме да се борим и показахме, че можем да се противопоставим на силен съперник“, подчерта Ковач.



Хърватският специалист изтъкна характера на своите футболисти, които заемат 7-о място във временното класиране на Шампионска лига.

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Снимки: Gettyimages