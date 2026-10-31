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Кръстев с първа суха мрежа за Сампдория

  • 31 окт 2026 | 23:28
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Кръстев с първа суха мрежа за Сампдория

Българският вратар Андрей Кръстев записа първата си суха мрежа с екипа на Сампдория при победата с 2:0 над Виртус Ентела в двубой от десетия кръг на италианската Серия Б.

С победата Сампдория събра 8 точки след десет изиграни срещи, докато Виртус Ентела остана с 10 пункта.

Кръстев изигра цял мач на „Луиджи Ферарис“, а това беше третото му участие в първенството, след като в предишните си две срещи не беше успял да запази суха мрежа.

Сампдория поведе в 23-тата минута, когато защитникът на гостите Андреа Тиритиело си отбеляза автогол.

В 42-рата минута Лоренцо Мецотеро удвои преднината на домакините след асистенция на Тяш Бегич, оформяйки крайното 2:0 още преди почивката.

Кръстев също имаше принос за успеха, като се намеси при удар на Матиа Тирели през първото полувреме. Гостите създадоха опасности пред вратата му, но така и не успяха да се разпишат.

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