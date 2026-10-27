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Андрей Кръстев отново беше титуляр, но Сампдория загуби

  • 27 окт 2026 | 23:09
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Андрей Кръстев отново беше титуляр, но Сампдория загуби

Младият български вратар Андрей Кръстев пази във втори пореден мач на Сампдория в Серия "Б". 18-годишният страж беше под рамлата при визитата на Асколи, загубена с 0:2. След това поражение тимът от Генуа остана на предпоследното 19-о място в класирането с едва 5 точки.

Кръстев направи 4 спасявания, но не можа да предотврати шестата загуба на Самп през сезона. Асколи поведе в 55-ата минута с попадение на Андреа Силипо, а в края на срещата Оливер Абилдгор от "моряците" си вкара автогол. Успехът придвижи Асколи на трето място в таблицата.

След Сампдория е само Катандзаро, който стигна до 1:1 при визитата си на Беневенто и също има в актива си 5 точки, но по-лоша голова ралзика.

Начело в подреждането е Палермо с 22 точки и мач по-малко от втория Модена, който е с 18. Утре отборът от Сицилия ще гостува на Пиза на Росен Божинов.

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Снимки: Imago

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