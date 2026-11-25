Мениджърът на Арсенал Микел Артета остана доволен от представянето на своите футболисти въпреки равенството 1:1 с Борусия (Дортмунд) на „Емиратс“ в петия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Виктор Гьокереш откри резултата в 10-ата минута, а Максимилиан Байер изравни в 55-ата. "Топчиите" продължават да са непобедени в турнира през настоящия сезон и заемат петото място във временното класиране с 11 точки.
„Играхме великолепно, в това нямаше съмнение от началото до края. Изправихме се срещу много добър отбор“, заяви Артета.
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„Харесаха ми смелостта, подвижността и разбирателството между футболистите. Със сигурност заслужавахме повече“, добави испанският специалист.
Арсенал отправи общо 30 удара към противниковата врата, но само четири от тях бяха точни.
„Няма съмнение колко по-добри бяхме, колко доминирахме и колко опасни бяхме. Беше страхотно да се наблюдава“, коментира Артета.
Ковач: Много важна точка
Наставникът похвали представянето на Виктор Гьокереш, който откри резултата.
„Той беше много добре въвлечен в играта и постоянно създаваше опасност. Нони Мадуеке също игра силно, а в съблекалнята беше разочарован, че от толкова положения вкарахме само един гол“, отбеляза мениджърът на Арсенал.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages