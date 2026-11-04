Удар за Барса и Испания: Родри е аут за месец

Халфът на Барселона Родри ще пропусне около четири седмици заради контузия в двуглавия бедрен мускул на десния крак, която получи по време на вчерашния мач с Астън Вила в Шампионската лига. Световният шампион е почувствал мускулен дискомфорт, заради което бе заменен на почивката, а днес се подложил на изследвания, които са потвърдили споменатата диагноза. От “Камп Ноу” не уточняват колко време ще трябва да се възстановява бившият играч на Манчестър Сити, но според каталунските медии той ще бъде извън строя около месец. Всичко това означава, че Родри ще пропусне не само важния сблъсък с Атлетико в челото на Ла Лига, но и мачовете на Испания, както и двубоите с Виляреал, Сабах и Депортиво Ла Коруня.

Проблемът пред Ханзи Флик е сериозен. Родри записа участие в 14 от 15-те мача на отбора до момента, като в 11 от тях беше титуляр. В негово отсъствие Флик трябва да пренареди халфовата линия за гостуването на Атлетико. Марк Бернал, който остави добри впечатления през второто полувреме срещу Астън Вила, се очертава като вариант, както и Френки де Йонг, който постепенно възвръща състезателния си ритъм след контузията.

Rodrigo Hernández has undergone medical tests following the muscle discomfort he experienced during yesterday’s match against Aston Villa. The tests have confirmed a minor injury to his right hamstring. He will miss next Sunday’s match against Atlético Madrid. His exact recovery time will depend on how the injury develops. — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2026

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Снимки: Imago