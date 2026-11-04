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Удар за Барса и Испания: Родри е аут за месец

  • 4 ное 2026 | 14:28
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Халфът на Барселона Родри ще пропусне около четири седмици заради контузия в двуглавия бедрен мускул на десния крак, която получи по време на вчерашния мач с Астън Вила в Шампионската лига. Световният шампион е почувствал мускулен дискомфорт, заради което бе заменен на почивката, а днес се подложил на изследвания, които са потвърдили споменатата диагноза. От “Камп Ноу” не уточняват колко време ще трябва да се възстановява бившият играч на Манчестър Сити, но според каталунските медии той ще бъде извън строя около месец. Всичко това означава, че Родри ще пропусне не само важния сблъсък с Атлетико в челото на Ла Лига, но и мачовете на Испания, както и двубоите с Виляреал, Сабах и Депортиво Ла Коруня.

Проблемът пред Ханзи Флик е сериозен. Родри записа участие в 14 от 15-те мача на отбора до момента, като в 11 от тях беше титуляр. В негово отсъствие Флик трябва да пренареди халфовата линия за гостуването на Атлетико. Марк Бернал, който остави добри впечатления през второто полувреме срещу Астън Вила, се очертава като вариант, както и Френки де Йонг, който постепенно възвръща състезателния си ритъм след контузията.

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Снимки: Imago

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