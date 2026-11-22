Лапорта: Важното е какво правим ние, не се интересуваме от конкурентите

Президентът на Барселона Жоан Лапорта оцени шансовете на каталунците за трофеи през настоящия сезон и коментира надпреварата за шампионската титла в Ла Лига с големия съперник Реал Мадрид. Босът на Барса изрази пълна увереност във възможностите на тима и подчерта израстването на състава през последните месеци.

„Разбира се, това може да бъде нашата година. Винаги вярвам в Барса - в стила ни на игра, в себераздаването и в характера на момчетата. Всички се гордеем с този отбор. Играчите направиха крачка напред и се подкрепят взаимно“, сподели Лапорта пред изданието „Мундо Депортиво“.

Барселона си създаде проблеми, но успя да обърне Виляреал от 0:2

Той допълни, че фокусът трябва да остане изцяло върху представянето на каталунците, въпреки силната форма на прекия им конкурент:

„До края на Ла Лига има още много време, а Реал изглежда солидно, но най-важното е какво правим ние самите. Както заявих и вчера - ако побеждаваме на терена, ще спечелим първенството. Нямаме нужда да се озъртаме към останалите.“

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