Барселона удължи договора на една от сензациите на сезона

Барселона обяви официално подновяването на договора на Чави Еспарт до 30 юни 2030 година. 19-годишният футболист на „каталунците“ парафира новото си споразумение по обяд в кабинета на клубния президент Жоан Лапорта на „Спотифай Камп Ноу“.

По този начин клубът гласува пълно доверие на един от най-перспективните таланти, излезли от школата „Ла Масия“ през последните години. Еспарт успя да заслужи доверието на наставника Ханзи Флик със своята поливалентност, способност за адаптация на различни позиции и изразена индивидуалност на терена. Той може да се изявява еднакво успешно като краен бранител по двата фланга, както и в полузащитата. В по-голямата част от мачовете през кампанията той действаше отляво, конкурирайки се с Жоао Кансело.

Възходът на състезателя бе сред най-добрите новини за тима от началото на сезона. Младокът си извоюва стабилно място в първия състав и често започваше сред титулярите, преди да получи контузия в десния глезен по време на Ел Класико срещу Реал Мадрид. До този момент статистиката му включваше девет изиграни срещи, в които записа две попадения и две асистенции.

С новия дългосрочен контракт Барселона гарантира бъдещето на футболист, който се развива в клубната академия още от 2015 година, и за пореден път затвърди стратегията си да разчита на домашно отгледани таланти.

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