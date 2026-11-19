Ханзи Флик си върна настроението след днешната тренировка на Барселона

Отлични новини получи старши треньорът на Барселона Ханзи Флик броени дни преди двубоя срещу Виляреал, който в неделя следобед. Защитниците Жул Кунде и Пау Кубарси се включиха в заниманията на основната група днес (четвъртък).

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Кунде прекара почти цял месец в индивидуална подготовка. Това е ключова крачка напред за френския бранител, който запазва реални шансове да бъде на разположение за неделния сблъсък. Завръщането на Кунде отне значително повече време от първоначалните прогнози. Бранителят се контузи на 17 октомври по време на срещата с Бетис, като първите лекарски оценки сочеха отсъствие от около седмица. Впоследствие обаче дребният наглед проблем се превърна в близо едномесечно възстановяване.

От медицинския щаб на каталунците подходиха с максимална предпазливост. В клуба бяха категорични, че няма да рискуват със състоянието на французина, докато той усеща какъвто и да е дискомфорт, поради което включването му към състава бе отлагано до момента, в който усещанията му не станаха напълно задоволителни.

През последните дни Кунде вече правеше самостоятелни бегови проби на терена, но все още не бе готов за натоварвания със съотборниците си. В четвъртък той за първи път след травмата успя да направи тази важна стъпка.

Желанието на Барса винаги е било защитникът да бъде готов за предстоящия шампионатен дуел през уикенда. Появата му на днешното занимание е изключително позитивен знак, макар че тепърва ще се оценява как реагира тялото му на натоварванията. До мача остават три дни, през които французинът ще може постепенно да увеличи темпото, за да се разбере дали е в състояние да се завърне в игра.

Треньорският щаб обаче не смята да поема ненужни рискове. Възстановяването се проточи повече от очакваното и основният приоритет остава избягването на рецидив, който би извадил играча за още няколко седмици. За Флик най-важното е, че Кунде вече остави зад гърба си трудната фаза на индивидуална работа и пое по пътя към официалните мачове.

Денят донесе още едно облекчение за наставника на каталунците с появата на Пау Кубарси. Младият централен бранител изпитваше физически проблеми след лагера с националния отбор на Испания, което бе поставило под въпрос участието му в следващия кръг от първенството.

Включването на защитника в тренировката е обнадеждаващо, макар че все още е рано да се гарантира присъствието му в неделя на стадион „Спотифай Камп Ноу“. Кубарси не проведе цялата сесия, но взе участие в част от упражненията с тима, докато състоянието му продължава да се следи отблизо.

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