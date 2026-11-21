Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното домакинството в Ла Лига срещу Виляреал. Каталунците влизат в двубоя като лидери в класирането с 33 точки, след като преди паузата за националните отбори спечелиха дербито срещу Атлетико Мадрид с 2:1. Основният преследвач Реал Мадрид изостава с три точки и приема Селта.
На пресконференцията германският специалист направи пълен обзор на здравословното състояние на тима, коментира тежкия календар и отговори на въпроси за младите надежди на клуба.
Лошата новина за каталунците е новата контузия на Андреас Кристенсен. Защитникът има мускулен проблем и ще отсъства от терените за около две срещи. Датчанинът отново се присъединява към списъка с отсъстващи, в който са още Родри, Рууни Барджи и Чави Еспарт.
„Кристенсен ще отсъства около два мача. Той е разочарован, но когато е здрав, е сред най-добрите централни бранители. Ситуацията с Пау Кубарси не е сериозна, но трябва да бъдем внимателни с него, защото е само на 19 години и изигра много мачове. Възможно е утре да започне от пейката“, сподели треньорът.
Добрата новина за треньорския щаб е завръщането на Жул Кунде и Ерик Гарсия. Кунде, Френки де Йонг и Дани Олмо вече тренират на пълни обороти и са на разположение за сблъсъка с Виляреал. По повод Де Йонг и възможността да играе като краен бранител, Флик заяви: „Дали Де Йонг ще играе като бек? Ще видим. Важното е, че е напълно готов за утре, много съм доволен от него.“
Относно състоянието на контузения Родри германският наставник внесе спокойствие:„Не става дума за тежка контузия, нещата изглеждат добре, но винаги трябва да сме предпазливи. Мисля, че трябва да следим състоянието му ден за ден, но засега нещата вървят добре и подхождаме към ситуацията му с повишено внимание. Трябва да оценяваме състоянието му ежедневно, особено след като претърпя подобна контузия миналия сезон, когато играеше в Манчестър Сити.Говорих с него тази сутрин и изглежда, че възстановяването му отнема малко повече време, отколкото се очакваше.“
Барселона е изправена пред изключително натоварен график, който включва девет официални срещи в рамките на по-малко от месец, както и предстоящи изпитания в Шампионската лига с визити в Баку и А Коруня.
„Това е част от работата ни и мисля, че е и привилегия. Играем в Шампионската лига и се борим както за титлата в първенството, така и за Шампионската лига. Само по себе си това е голяма привилегия. Разбира се, има напрежение, но това е същността на работата ни, а аз обичам тази работа. Мисля, че играчите чувстват същото. Атмосферата, която имаме в момента в отбора, особено в съблекалнята, е невероятна във всеки смисъл на думата и искам да я запазя. Целият екип, включително физиотерапевти, лекари и анализатори, върши отлична работа“, отбеляза Флик.
Треньорът се застъпи и за Ламин Ямал и Рафиня след мачовете им с националните отбори: „Ламин не взе участие в първия мач поради ясна причина, но игра във втория и съм много доволен от представянето му. Всичко беше съгласувано и договорено с треньора на националния отбор. Така че решението беше правилно и съм доволен от него. Той беше готов да играе във втория мач – такъв е Ламин Ямал.
В момента той играе на изключително ниво във всеки смисъл на думата. Играе блестящо и е наистина чудесно да се наблюдава какво прави на терена. Много съм доволен от него и от нивото, което показва.“
„Разбира се, че разговарях с Рафиня. Той е един от моите играчи и имам собствено мнение по въпроса (да остане в състава на Бразилия въпреки червения картон), но това вече няма значение, защото те взеха решението си в този смисъл. Смятам, че Рафиня е и много важен играч за бразилския национален отбор, затова разбирам ситуацията и я приемам. За мен важното е, когато се върне тук, да даде 100% от себе си, както е правил през целия сезон, и това ме радва.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago