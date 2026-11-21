Флик обясни за новата контузия в Барселона, състоянието на Родри и натоварения график

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното домакинството в Ла Лига срещу Виляреал. Каталунците влизат в двубоя като лидери в класирането с 33 точки, след като преди паузата за националните отбори спечелиха дербито срещу Атлетико Мадрид с 2:1. Основният преследвач Реал Мадрид изостава с три точки и приема Селта.

На пресконференцията германският специалист направи пълен обзор на здравословното състояние на тима, коментира тежкия календар и отговори на въпроси за младите надежди на клуба.

🚨 Hansi Flick: "Christensen will be out for two weeks. Cubarsí will be on the bench tomorrow. But Kounde and Eric Garcia are back." https://t.co/mAZVo0WRhh — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 21, 2026

Лошата новина за каталунците е новата контузия на Андреас Кристенсен. Защитникът има мускулен проблем и ще отсъства от терените за около две срещи. Датчанинът отново се присъединява към списъка с отсъстващи, в който са още Родри, Рууни Барджи и Чави Еспарт.

„Кристенсен ще отсъства около два мача. Той е разочарован, но когато е здрав, е сред най-добрите централни бранители. Ситуацията с Пау Кубарси не е сериозна, но трябва да бъдем внимателни с него, защото е само на 19 години и изигра много мачове. Възможно е утре да започне от пейката“, сподели треньорът.

🚨 Hansi Flick on when Rodri will return: "I think we need to monitor his condition day by day, but things are going well at the moment, and we’re handling his situation cautiously." "We need to assess his condition daily, especially since he suffered a similar injury last season when he was at Manchester City." "I spoke to him this morning, and it seems his recovery is taking a little longer than expected." — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 21, 2026

Добрата новина за треньорския щаб е завръщането на Жул Кунде и Ерик Гарсия. Кунде, Френки де Йонг и Дани Олмо вече тренират на пълни обороти и са на разположение за сблъсъка с Виляреал. По повод Де Йонг и възможността да играе като краен бранител, Флик заяви: „Дали Де Йонг ще играе като бек? Ще видим. Важното е, че е напълно готов за утре, много съм доволен от него.“

Относно състоянието на контузения Родри германският наставник внесе спокойствие:„Не става дума за тежка контузия, нещата изглеждат добре, но винаги трябва да сме предпазливи. Мисля, че трябва да следим състоянието му ден за ден, но засега нещата вървят добре и подхождаме към ситуацията му с повишено внимание. Трябва да оценяваме състоянието му ежедневно, особено след като претърпя подобна контузия миналия сезон, когато играеше в Манчестър Сити.Говорих с него тази сутрин и изглежда, че възстановяването му отнема малко повече време, отколкото се очакваше.“

Барселона е изправена пред изключително натоварен график, който включва девет официални срещи в рамките на по-малко от месец, както и предстоящи изпитания в Шампионската лига с визити в Баку и А Коруня.

🚨 Hansi Flick on the upcoming tight schedule: "This is part of our job, and I think it’s a privilege too. We’re playing in the Champions League, and we’re competing for the league title as well as the Champions League. That in itself is a great privilege." "Of course there is pressure, but that’s the nature of our job, and I love this job. I think the players feel the same way." "The atmosphere we currently have within the team, particularly in the dressing room, is incredible in every sense of the word, and I want to maintain it." — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 21, 2026

„Това е част от работата ни и мисля, че е и привилегия. Играем в Шампионската лига и се борим както за титлата в първенството, така и за Шампионската лига. Само по себе си това е голяма привилегия. Разбира се, има напрежение, но това е същността на работата ни, а аз обичам тази работа. Мисля, че играчите чувстват същото. Атмосферата, която имаме в момента в отбора, особено в съблекалнята, е невероятна във всеки смисъл на думата и искам да я запазя. Целият екип, включително физиотерапевти, лекари и анализатори, върши отлична работа“, отбеляза Флик.

Треньорът се застъпи и за Ламин Ямал и Рафиня след мачовете им с националните отбори: „Ламин не взе участие в първия мач поради ясна причина, но игра във втория и съм много доволен от представянето му. Всичко беше съгласувано и договорено с треньора на националния отбор. Така че решението беше правилно и съм доволен от него. Той беше готов да играе във втория мач – такъв е Ламин Ямал.

🚨 Hansi Flick: "Of course I spoke to Raphinha. He’s one of my players, and I have my own opinion on the matter (staying with Brazil despite the red card), but that doesn’t matter now, because they made their decision that way." "I think Raphinha is also a very important player for the Brazilian national team, so I understand the situation and accept it." "For me, what matters is that when he comes back here, he gives 100 percent, as he has done all season, and that’s what makes me happy." — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 21, 2026

В момента той играе на изключително ниво във всеки смисъл на думата. Играе блестящо и е наистина чудесно да се наблюдава какво прави на терена. Много съм доволен от него и от нивото, което показва.“

„Разбира се, че разговарях с Рафиня. Той е един от моите играчи и имам собствено мнение по въпроса (да остане в състава на Бразилия въпреки червения картон), но това вече няма значение, защото те взеха решението си в този смисъл. Смятам, че Рафиня е и много важен играч за бразилския национален отбор, затова разбирам ситуацията и я приемам. За мен важното е, когато се върне тук, да даде 100% от себе си, както е правил през целия сезон, и това ме радва.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago