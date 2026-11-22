Флик след драматичния обрат: Един от най-добрите ни мачове, но не съм доволен от съдията

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик похвали футболистите си за впечатляващия обрат срещу Виляреал и победата с 3:2. Германският специалист определи представянето на каталунците като едно от най-добрите през сезона, но същевременно отправи критики към главния съдия Алехандро Ернандес Ернандес.

„Ако погледнем първите десет минути, започнахме наистина много зле. Знаехме, че срещу нас ще има отбор, който ще ни пресира. Беше ни трудно и допуснахме два гола. Реакцията на футболистите обаче беше невероятна, още през първото полувреме“, коментира Флик.

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„През второто полувреме имахме ясна структура на играта. Когато играеш по този начин, съперникът естествено започва да се изморява. Вкарахме три гола за десет минути. Това беше невероятно", продължи наставникът на "блаугранас".

„Това беше един от най-добрите ни мачове. Контролирахме великолепно центъра на терена, темпото и скоростта на играта. Френки де Йонг и Жерард Мартин свършиха фантастична работа в центъра на защитата. За Френки тази позиция не е лесна. Ако гледаме само статистиката, можем да кажем, че съперникът имаше два точни удара и отбеляза два гола. Но смятам, че заслужавахме победата", подчерта Флик.

„Като цяло съм много доволен от съдийството, но не и от този арбитър. Съдиите постоянно следяха само нас. Може да се подходи по друг начин - да разговарят, да обясняват, но на нас никой нищо не ни казва", подчерта германецът.



"Повечето арбитри разговарят с теб и обясняват решенията си. Но когато се случва нещо подобно, единственото, което остава, е да играем още по-добре и да покажем желание да обърнем развоя на срещата", каза още Ханзи Флик.

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Снимки: Gettyimages