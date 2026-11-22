Спалети посочи ясно от какво се нуждае Ювентус

Лучано Спалети смята, че Ювентус има нужда от още един типичен централен нападател, при това с внушителни физически данни. Треньорът на „бианконерите“ повдигна темата след победата с 4:0 над Венеция, като уточни, че Рандал Коло Муани може да изпълнява тази роля, но не е класически таран. Италианският специалист направи и критичен анализ на представянето на отбора, особено през първото полувреме, когато играчите му изпитваха сериозни затруднения.

„Имам нужда от още един футболист, който да играе като нападател при толкова много мачове. Отдясно имам трима флангови играчи, отляво също трима, а трябва да намеря начин да стимулирам Коло Муани. Той може да играе и като централен нападател, вече го е доказвал. Трябва обаче да умее сам да си създава пространства, за да се поставя в ситуации, в които може да стигне до гола“, обясни Спалети.

Ювентус проспа едно полувреме, след което помете Венеция, за да отпразнува постижението на Спалети

Наставникът беше още по-конкретен по време на пресконференцията, където заяви, че Ювентус се нуждае от физически мощен нападател. „Трябва ни таран, какъвто в момента нямаме. Нуждаем се от физически силен централен нападател, който умее да играе с гръб към вратата и да се бори с противниковите защитници. Коло Муани не е такъв тип нападател“, подчерта треньорът.

Спалети коментира и различното лице на Ювентус през двете полувремена срещу Венеция. „През второто полувреме момчетата излязоха на терена и започнаха да вземат правилните решения. Играха по-освободено и показаха идея за отборна игра. През първата част загубихме твърде много топки, никой не се движеше и не продължаваше атаките след подаване. Беше много важно футболистите сами да осъзнаят, че нещо липсва“, заяви италианецът.

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Снимки: Gettyimages