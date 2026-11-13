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Кенан Йълдъз ще се завърне в игра след месец

  • 13 ное 2026 | 16:22
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Кенан Йълдъз ще се завърне в игра след месец

Турският национал на Ювентус Кенан Йълдъз е започнал активна фаза на тренировки, но се очаква да се завърна в игра след около месец, обявиха от клуба.

Йълдъз претърпя операция на 31 август заради фрактура на петата метатарсална кост на лявото ходило, като той прекара първите два месеца от възстановяването си в родния си град Регенсбург.

От две седмици той е в Торино и дава много позитивни сигнали, но няма да се форсира завръщането му на терена. Треньорът Лучано Спалети няма търпение да го види в игра, но това може да стане в мача срещу Монца на 14 декември или в срещата с Рома пет дни по-късно. През настоящата кампания турчинът е играл само в първите два кръга на Серия А срещу Парма и Фрозиноне

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