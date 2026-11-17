От Ювентус искат да се възползват от проблемите в Ман Юнайтед и да измъкнат Шешко

От Ювентус са отправили запитване относно възможността да привлекат Бенямин Шешко под наем през януари, съобщава авторитетният италиански журналист Николо Скира. “Бианконерите” започнаха много слабо сезона и в момента се намират едва на седмата позиция в подреждането. Особено проблематично е представянето на тима в атака, като до момента те са отбелязали едва 15 попадения и са с голова разлика едва с три попадения в плюс. Именно това е насочило шефовете на тима към Шешко. Словенецът е виждан като много перспективен футболист, който би могъл да спомогне с физическото си присъствие и добрата си техника за засилване на атаката. Слабият старт на сезона и контузията му на “Олд Трафорд” пък дават надежди на италианците, че англичаните може и да са склонни да се разделят с него през януари.

В Ювентус се надяват голямата им звезда да се завърне след по-малко от месец

Все още не е ясно какво ще е отношението към играча от страна на новия мениджър на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино. Ако аржентинецът не е голям фен на острието, това може да даде допълнителен тласък на Шешко по посока на вратата на “Олд Трафорд”. Нападателят започна сезона с два гола в 6 двубоя, но бе използван основно като резерва от Майкъл Карик, който предпочиташе по-мобилен човек на върха на атаката. В средата на септември Шешко се контузи и продължава да лекува травмата, а последните предвиждания гласят, че той може да се завърне едва в края на януари. Тимът на Ювентус бе свързван седмици наред с интерес към Джошуа Зиркзее през летния трансферен прозорец, но сега на "Алианц Арена" са решили, че проявяват повече интерес към Бенямин Шешко и той може да е много по-добър удар за тима в перспектива.

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Снимки: Gettyimages