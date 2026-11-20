Прандели защити Спалети: Никой не може да се справи с проблемите на Ювентус по-добре от него

Бившият селекционер на Италия Чезаре Прандели анализира колебливия сезон на Ювентус в интервю за „Тутоспорт“. „Бианконерите“ редуват силни и слаби изяви, като към момента се намират на седма позиция в първенството и заемат петото място в Лига Европа. По думите на специалиста отборът показва агресия и добра динамика при разиграването на топката, но все още страда от тактически колебания.

„Агресивни са, изнасят бързо, топката се движи непрекъснато. В същото време обаче, както се случи във Флоренция, понякога бъркат момента за преса. Липсва синхрон между отделните линии, губи се балансът и в определени моменти допускат твърде голям натиск в собственото наказателно поле“, отбеляза бившият наставник на Фиорентина.

Прандели изрази твърда позиция, че клубът не бива да прибягва до треньорска смяна, а трябва да гласува пълно доверие на специалиста. Според него фокусът в момента трябва да бъде върху психологическата устойчивост на отбора.

„Спалети има сериозно предизвикателство пред себе си. На този етап не бих се вглеждал толкова в естетиката на играта, колкото в изграждането на постоянство и непрекъсната концентрация по време на мачовете. Нека бъде пределно ясно: в този момент никой не може да вдигне Юве по-добре от Спалети. Той е решението на проблемите“, категоричен бе Прандели.

Бившият италиански селекционер подчерта, че кадровите проблеми също оказват сериозно влияние върху резултатите на „старата госпожа“, акцентирайки върху ролята на капитана Мануел Локатели и младата звезда Кенан Йълдъз.

„До миналия сезон критиците често определяха Локатели като проблем за Юве. Аз обаче винаги съм го харесвал – той е футболист, който разчита отлично игровите ситуации, осигурява необходимия баланс и умее да налага авторитета си на терена. Отсъствието на Йълдъз пък е огромен удар, с който Спалети трябваше да се справя. Гарантирам, че след завръщането му в игра Ювентус ще изглежда по съвсем различен начин“, завърши Прандели.

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