Халф на Ювентус изясни свое изказване относно Манчестър Юнайтед

Националът на САЩ Уестън Маккени подчерта, че намерението му е да продължи да играе за Ювентус, внасяйки яснота относно свое изказване отпреди няколко дни.

След първата победа на американците над Хаити (6:0) Маккени беше попитан относно възможността напусналият селекционер Маурисио Почетино да го привлече в новия си клуб Манчестър Юнайтед. “Знаете, че имаме много играчи в отбора, които може би скоро или през следващата година ще направят трансфери. Мисля, че това е неизбежно. В крайна сметка, никога не знаеш какво си мисли един треньор и точно какви играчи търси. Но мисля, че е възможно да видим как се говори, че някои от играчите тук могат да отидат в Манчестър Юнайтед, и това да стане”, отговори тогава халфът.

"I think it's kind of inevitable" Weston McKennie on the rumours that Mauricio Pochettino could sign him at Manchester United 💬 📹 @ussoccer https://t.co/vJqhMU5bx0 — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 17, 2026

След снощния успех с 2:0 на САЩ над Хаити обаче той изясни, че не е бил разбран правилно, и увери, че иска да остане в “Старата госпожа“. “Аз съм играч на Ювентус и съм щастлив тук. Ето защо подписах нов договор с клуба и очаквам с нетърпение да прекарам още години в Торино. Имаше недоразумение относно предишното ми изказване. Очевидно един лош превод ми изигра лоша шега. Не съм сигурен защо, но вярвам, че истинските ми думи някак си са се загубили из различните преводи”, заяви Маккени.

🚨⚪️⚫️ Weston McKennie: “I want to clarify I am not planning to leave Juventus”. “I am happy where I am. That’s why I signed a new deal at Juve and I can’t wait to continue there”. https://t.co/rkKvn9C2P9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2026

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Снимки: Gettyimages