Конте намекна за завръщане в Ювентус и посочи двата пъти, в които се е разминал с това

Легендарният футболист и треньор на Ювентус Антонио Конте намекна за свое бъдещо завръщане като наставник на отбора, макар и да призна, че не знае кога точно би станало това. Той също така разкри за два случая, в които се е разминал с възможността отново да поеме “бианконерите” след успешния си престой при тях между 2011 и 2014 година, когато спечели три поредни титли в Серия "А".

“Мисля, че рано или късно, ще трябва да затворя кръга с Ювентус. Не знам дали това ще се случи след 1, 10 или 15 години, но съм наясно, че имам недовършена работа в клуба. В миналото имаше моменти, в които можех да се върна, но това е много трудно, защото трябва да се изпълнят две условия: аз да съм свободен и Ювентус да си търси треньор. Имаше две конкретни възможности това да се случи. Първата беше, когато клубът избра Маурицио Сари (2019 г. - б.р.). Тогава бях без отбор и в крайна сметка отидох в Интер. Втората беше при пристигането на Кристиано Джунтоли (2024 г. - б.р.), който обаче реши да се фокусира върху Тиаго Мота. В този случай аз се озовах в Наполи.

Също така още през 2009 година можех да поема Ювентус. Тогава изгледах финала на Шампионската лига между Манчестър Юнайтед и Барселона в Рим в компанията на клубното ръководство. След мача оттам ме попитаха как бих искал да играе отборът, а аз им отговорих - в схема 4-2-4. Те обаче тъкмо бяха привлекли Диего и ми казаха, че бразилецът искал да играе в схема 4-3-1-2. В този момент аз им заявих: “Щом един играч определя схемата, то тогава не съм подходящият треньор за тази работа. Затова клубът взе друго решение”, сподели Конте в откъс от интервюто му за Cronache di Spogliatoio, което ще излезе в петък.

Antonio Conte 🗣️: “Sooner or later the circle with Juventus will close. In the past I’ve come close to rejoining them twice now. The first was in 2019, when they appointed Maurizio Sarri and the second was in 2024 after Max’s departure, where Giuntoli was given full control by ownership, which was decisive and he chose Motta” (@CronacheTweet ) — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) November 18, 2026

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Снимки: Gettyimages