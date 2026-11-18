Легендарният футболист и треньор на Ювентус Антонио Конте намекна за свое бъдещо завръщане като наставник на отбора, макар и да призна, че не знае кога точно би станало това. Той също така разкри за два случая, в които се е разминал с възможността отново да поеме “бианконерите” след успешния си престой при тях между 2011 и 2014 година, когато спечели три поредни титли в Серия "А".
“Мисля, че рано или късно, ще трябва да затворя кръга с Ювентус. Не знам дали това ще се случи след 1, 10 или 15 години, но съм наясно, че имам недовършена работа в клуба. В миналото имаше моменти, в които можех да се върна, но това е много трудно, защото трябва да се изпълнят две условия: аз да съм свободен и Ювентус да си търси треньор. Имаше две конкретни възможности това да се случи. Първата беше, когато клубът избра Маурицио Сари (2019 г. - б.р.). Тогава бях без отбор и в крайна сметка отидох в Интер. Втората беше при пристигането на Кристиано Джунтоли (2024 г. - б.р.), който обаче реши да се фокусира върху Тиаго Мота. В този случай аз се озовах в Наполи.
Също така още през 2009 година можех да поема Ювентус. Тогава изгледах финала на Шампионската лига между Манчестър Юнайтед и Барселона в Рим в компанията на клубното ръководство. След мача оттам ме попитаха как бих искал да играе отборът, а аз им отговорих - в схема 4-2-4. Те обаче тъкмо бяха привлекли Диего и ми казаха, че бразилецът искал да играе в схема 4-3-1-2. В този момент аз им заявих: “Щом един играч определя схемата, то тогава не съм подходящият треньор за тази работа. Затова клубът взе друго решение”, сподели Конте в откъс от интервюто му за Cronache di Spogliatoio, което ще излезе в петък.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages