Бъдещето на Спалети в Ювентус е под въпрос, вече се спрягат редица възможни заместници

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети е изправен пред угрозата да бъде освободен от своя пост след слабото начало на сезона за отбора в Серия "А", твърдят италианските медии.

В момента “Старата госпожа” е чак на осмото място в класирането с актив от 14 точки след четири победи, две равенства и три загуби. Според Николо Скира въпреки това Спалети продължава да има доверието на клубното ръководство, но решаващи за неговите бъдещи ще бъдат оставащите три мача преди паузата заради националните отбори. Става въпрос за шампионатното домакинство на Наполи, както и за гостуванията на АЗ Алкмаар в Лига Европа и на Фиорентина в Серия А.

‼️Se si dovesse arrivare all'avvicendamento tra la #Juventus e Luciano #Spalletti, i nomi su cui al momento ho riscontri sono: 🇫🇷 Didier Deschamps 🇮🇹 Stefano Pioli 🇵🇹 Paulo Sousa https://t.co/77HXEoHz3a — Mirko Di Natale (@_Morik92_) October 29, 2026

Междувременно, “Кориере дело спорт” пише, че при уволнение на треньора, в Ювентус обмислят Пауло Соуза като временен вариант до края на сезона. От “Ла Стампа” пък посочват очевидния кандидат Антонио Конте, но също така доскорошния френски селекционер Дидие Дешан и Стефано Пиоли.

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Снимки: Gettyimages