Мъри и Гьозтепе се развихриха, за да сложат край на мъките с класна първа победа през сезона

Воденият от българския старши треньор Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе записа първата си победа през сезон 2026/2027. Измирлии сложиха край на мъките си след разгром с 4:0 при визитата на тима на Еюпспор в срещата от седмия кръг на турската Сюперлиг. Жуан Сантош (11') откри от дузпа, а с хеттрик се отличи Андре Енрике (54', 59', 75').

İstanbul’da 3 puan bizim!👊 #Göztepe https://t.co/0l6QpXEjEW — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 12, 2026

Така Мъри и компания сложиха край на лошите дни, в които демонстрираха силни игри и дори бяха по-добри от съперниците си и въпреки това не можеха да спечелят. Така те се измъкнаха от зоната на изпадащите и вече имат 6 точки, като са с пункт повече от първия под чертата Коняспор. Освен това измирлии имат и 14 отбелязани гола, като само шест други тима в Сюперлиг имат по-добри показатели в това отношение. Проблемът до този момент за Гьозтепе бе разклатената защита, но дори в този аспект тази вечер отборът бе безупречен, стигайки до първата си суха мрежа през кампанията.

Еюпспор от своя страна е на дъното във временното класиране с актив от едва три точки и вече цели 20 инкасирани попадения.

Този път всичко беше повече от перфектно за гостите, които получиха правото да изпълнят дузпа още в 11-тата минута. Нарушението извърши Ахмед Абдулахи от Еюпспор, който получи и директен червен картон заради проявата си, поради което съперникът получи чудесната възможност да бъде на терена в следващите 80 игрови минути с човек повече. С изпълнението на наказателния удар пък се зае Жуан Сантош, който бе безпогрешен от бялата точка и откри резултата.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. #HaydiBastırŞanlıGöztepe #EYPvGÖZ https://t.co/DD4hYT0GLW — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 12, 2026

Самият мач изобилстваше от грубости, като и самият Сантош си изкара картон малко преди почивката, но това не повлия на развитието на срещата. Дори напротив. Непосредствено след подновяването на събитията на терена през втората част Андре Енрике вкара два бързи гола и уби интригата в срещата.

Това обаче изобщо не бе всичко и четвърт час преди края Енрике наказа още веднъж стража на съперника Хорациу Молдован, за да оформи своя хеттрик.

Mahallemizin süper kahramanı: Atom Karınca! 🐜💛❤️ https://t.co/1FoiXgLGr0 — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 12, 2026

Така Гьозтепе записа класна победа, като обаче феновете на тима от Измир ще трябва да изчакат преди да видят първия домакински успех на любимците си. За Мъри и компания първо предстои визита на Коджаелиспор на 18 октомври (неделя) от 16:00 часа българско време, а следващото домакинство ще бъде след две седмици на 25 октомври (неделя) от 18:00 часа.

Süper Lig’de ilk golünü attı, devamını da getirdi. Andre Henrique’den hat-trick! ⚽⚽⚽ https://t.co/jUJ9Q9tyRh — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 12, 2026

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