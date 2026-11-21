Артета: Загубихме две точки, сами върнахме съперника в мача

Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази разочарованието си след равенството 2:2 срещу Нюкасъл, заявявайки категорично, че отборът му е изпуснал победата поради собствените си грешки.

„Усещането ми е, че днес загубихме две точки. През първото полувреме бяхме изключителни. Начинът, по който комбинирахме и преодолявахме тяхната преса... Трябваше да водим с 2:0, 3:0 или дори 4:0, но не успяхме да го направим“, сподели испанският специалист.

Нюкасъл се прероди след почивката и спечели точка срещу Арсенал

„Ние сами вдъхнахме увереност на съперника. Подарихме им попадение – след едно тъч хвърляне загубихме топката и изпуснахме фланговия им футболист. При статичните положения те се представиха на невероятно ниво и се наложи да реагираме. Направихме го и отбелязахме страхотен гол. След това създадохме достатъчно положения за трето попадение, но ни липсваше точност в завършващата фаза", отбеляза Артета.

„Не смятам, че Нюкасъл промени нещо съществено в играта си през второто полувреме. Те просто станаха значително по-ефективни. Ние допуснахме твърде много непредизвикани грешки при подаванията и им дадохме вяра. Във футбола увереността е ключов фактор, особено когато си поставен в толкова нагорещена атмосфера", обясни специалистът.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: RAYA HAS TO GO OFF WITH AN INJURY! IT'S OVER! https://t.co/DOu2hSzn3g — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 21, 2026

Артета коментира и състоянието на вратаря Давид Рая, който беше заменен принудително по време на срещата:

„Все още не мога да кажа какво е състоянието на Рая. Щом се наложи да напусне терена, положението очевидно не е добро. Днес или утре ще му бъде направен ядрено-магнитен резонанс и тогава ще стане ясно каква точно е травмата.“

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Снимки: Gettyimages