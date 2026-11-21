Луис Енрике: Още не знаем колко сериозна е травмата на Дуе

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике сподели впечатленията си след победата с 3:2 над Ница в мач от 11-ия кръг на Лига 1. Наставникът на парижани потвърди и неприятната новина за контузията на Дезире Дуе, който бе изнесен на носилка и заменен принудително в 44-тата минута на срещата.

„Бяхме наясно колко труден ще бъде този двубой веднага след паузата за националните отбори, точно преди мач от Шампионската лига и срещу толкова качествен съперник като Ница. Беше тежко. Знаехме, че ще срещнем проблеми, и бяхме готови за тях. Смятам, че се справихме отлично със задачата си и сме щастливи от тези допълнителни три точки", каза Луис Енрике.

Тежка контузия на Дуе помрачи поредната победа на ПСЖ

"Лошата вест е травмата на Дезире Дуе. Ще изчакаме до утре, за да разберем с точност какво е състоянието му“, посочи испанският специалист.

„Колкото до головете на нашите нападатели – те винаги мислят как да се разпишат или да подадат за гол. За отбора обаче няма значение кой бележи - най-важното е да изпълним поставената цел и да се стремим да играем задружно“, допълни Луис Енрике.

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Снимки: Imago