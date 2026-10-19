Салах и компания ликуваха в дербито с Бешикташ

Трабзонспор победи Бешикташ с 2:0 у дома в дербито от 8-ия кръг на турската Суперлига. Воденият от Томас Райс тим показа, че навлиза във все по-силна форма записвайки трети пореден успех. Озан Туфан (21′) и Мохамед Салах (71′) донесоха трите точки на домакините, които изпревариха съперника си в класирането.

Гостите можеха да поведат още в 10-ата минута, когато Ръдван Йълмаз центрира отляво, а Олайтан стреля с глава от близко разстояние, но Андре Онана спаси и изби в корнер.

В 21-вата минута Трабзонспор откри резултата. Ернест Мучи получи топката в наказателното поле и стреля от малък ъгъл. Вратарят Александър Нюбел спаси, но топката попадна в Озан Туфан, който с удар от воле я изпрати в мрежата.

Бешикташ пропусна отлична възможност да изравни в 41-вата минута. Леандро Тросар отправи опасен удар, който бе отразен от Онана, а при добавката Амир Мурийо от около два метра не успя да порази опразнената врата, като изпрати топката в гредата.

През второто полувреме гостите отново имаха шанс да възстановят равенството. В 70-ата минута Тросар се озова почти сам срещу Онана, но стреля покрай вратата.

Само минута по-късно Трабзонспор нанесе решителния удар. Франкулино се пребори за топката по лявото крило и подаде по земя към нахлуващия в наказателното поле Мохамед Салах, който оформи крайното 2:0.

С победата Трабзонспор събра 16 точки и се изкачи на четвъртото място в класирането, изпреварвайки Бешикташ, който се сриза до 5-ата позиция с 15 точки. Водач е Галатасарай с 19 точки.

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