Мъри Стоилов и Гьозтепе продължиха възхода си за втора поредна победа

Воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе изглежда окончателно се отърси от колебливия старт на сезона и записа втората си поредна победа като гост. В мач от 8-мия кръг на турската Сюперлиг тимът на българина надви с 2:1 при визитата си Коджаелиспор.

Така след категоричния успех с 4:0 над Еюпспор в предишния кръг, сега Гьозтепе записа втора победа в първенството и се изкачи на временното 12-о място с 9 точки. Освен това отборът на Стоилов се намира и в серия от четири поредни срещи без поражение. Коджаелиспор пък тръгна силно, но сега се намира във видим спад с три загуби в последните си четири двубоя.

След спокойни първи двадесетина минути, именно отборът на Стоилов нанесе първи своя удар. След центриране от корнер Андре Енрике отклони топката с глава, а бранителят на домакините Анфърни Дайкстийл в опита си да изчисти я прати в собствената си мрежа - 0:1. Гьозтепе продължи да играе по-активно и имаше сериозни претенции за дузпа заради нарушение срещу Арда Куртулан, но главният съдия остана безмълвен. Така измирци се оттеглиха с преднина на почивката.

Her zaman her yerde, bütün bu alemde! Kocaeli'de 3 puan bizim!👊 #Göztepe https://t.co/B9Pac0L6kt — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 18, 2026

Втората част до голяма степен бе равностойна. В 66-ата минута Коджаелиспор пропусна изключително чисто положение, след като ганаецът Даниел Аджей се озова на чиста позиция, но стреля високо над вратата. Tова бе наказано десетина минути от “гьоз-гьоз”, когато танзанийският халф Новатус Мироши удвои аванса на гостите със страхотен удар от дистанция - 0:2. Коджаелиспор все пак успя бързо да върне интригата в мача, като получи дузпа, която бе успешно реализирана от Беркан Кутлу и резултатът бе намален на 1:2.

В наистина последната ситуация в двубоя стражът на Гьозтепе Арда Йозчимен спаси трите точки за отбора си, след като успя да отрази опасен далечен изстрел на играч на домакините. Така тимът на Стоилов се поздрави с победата.

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