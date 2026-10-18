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Автогол донесе измъчена победа на Галатасарай

  • 18 окт 2026 | 04:20
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Автогол донесе измъчена победа на Галатасарай

Шампионът на Турция и водач в класирането Галатасарай се сблъска с много трудности при гостуването си на Генчлербирлиги, но в крайна сметка стигна до успех с 1:0 и запази лидерската си позиция. Единственото попадение в мача всъщност беше автогол на вратаря на домакините Ирфан Егрибаят.

Няколко дни след загубата с 1:4 от Барселона в Шампионската лига, Галатасарай отново допусна доста грешки в защита, особено преди почивката. Веднъж гредата помогна на гранда от Истанбул, а в още няколко ситуации стражът Угурджан Чакър се намеси авторитетно. Най-чистото положение пред вратата на Генчлербирлиги пропусна Виктор Осимен с глава, а след негово прострелно центриране Льорой Сане засече топката в аут.

В началото на втората част Тиаго Гувея шутира неточно от точката на дузпата и Галатасарай отново оцеля. Последва опасен удар с глава на Осимен и блестяща реакция на Егрибаят.

Развръзката настъпи в 88-ата минута. Резервата Дениз Гюл изненада вратаря на домакините от Анкара, който отклони топката в собствената си врата. Поражението остави Генчлербирлиги на 14-та позиция в класирането с 8 точки.

Фенербахче си стъпи на краката след кошмарната загуба с 0:6 от Астън Вила в средата на седмицата. Отборът на Исмаил Картал срази с 3:0 гостуващия Аланияспор и е трети в подреждането, на 3 точки зад Галатасарай. Мейсън Грийнууд пропусна дузпа в 17-ата минута, но малко прди почивката Ромелу Лукаку откри резултата. Другите попадения за "фенерите" бяха дело на Керем Актюркоглу и Ведат Муричи.

Амедспор надви с 1:0 Коняспор и е втори в класирането, а Ерзурумспор се наложи с 2:0 над Еюпспор и се придвижи в средата на таблицата.

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Снимки: Imago

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