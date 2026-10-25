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Гьозтепе набра скорост с още един успех и гледа към Фенербахче

  • 25 окт 2026 | 20:06
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Гьозтепе набра скорост с още един успех и гледа към Фенербахче

Воденият от Станимир Стоилов тим на Гьозтепе затвърди възраждането си с трета поредна победа в турския шампионат. Този път отборът срази новака Чорум с 2:0 като домакин в мач от деветия кръг. Така съставът от Измир вече е в средата на класирането, след като допреди две седмици нямаше дори един успех.

Този път Гьозтепе стигна до успеха след два “подаръка” от страна на съперника. Още в третата минута бразилският вратар на Чорум Маркос Фелипе сбърка топката в своето наказателно поле и Алексис Антунеш веднага вкара за 1:0. В 38-ата пък един от бранителите на гостите сгреши при пас и се стигна до второто попадение, реализирано от Жуан Сантош.

Набралият скорост отбор на Мъри ще гостува на Фенербахче идната събота.

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