Гьозтепе набра скорост с още един успех и гледа към Фенербахче

Воденият от Станимир Стоилов тим на Гьозтепе затвърди възраждането си с трета поредна победа в турския шампионат. Този път отборът срази новака Чорум с 2:0 като домакин в мач от деветия кръг. Така съставът от Измир вече е в средата на класирането, след като допреди две седмици нямаше дори един успех.
Този път Гьозтепе стигна до успеха след два “подаръка” от страна на съперника. Още в третата минута бразилският вратар на Чорум Маркос Фелипе сбърка топката в своето наказателно поле и Алексис Антунеш веднага вкара за 1:0. В 38-ата пък един от бранителите на гостите сгреши при пас и се стигна до второто попадение, реализирано от Жуан Сантош.
Набралият скорост отбор на Мъри ще гостува на Фенербахче идната събота.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google