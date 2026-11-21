Челси не може да се позволи грешка срещу Груев и компания

Предстои дългоочакваният сблъсък от 11-ия кръг на английската Премиър лийг между отборите на Челси и Лийдс. Мачът ще се изиграе на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон с начален час 17:00 в събота, 21 ноември 2026 г. Главен съдия на двубоя ще бъде опитният Майкъл Оливър.

Преди паузата за националните отбори Челси допусна разочароващо поражение с 0:1 при гостуването си на Съндърланд в 10-ия кръг. Преди това лондончани записаха победа с 2:0 над Манчестър Юнайтед, отпадане след дузпи (1:1 в редовното време и 5:6 при дузпите) от Ливърпул в Карабао Къп, загуба с 0:2 от Тотнъм и успех с 2:0 над Евертън. В момента воденият от Чаби Алонсо тим заема 5-о място в класирането с актив от 16 точки (5 победи, 1 равенство и 4 загуби). Челси не може да си позволи издънка у дома, ако иска да се задържи близо до челните четири позиции и зоните, даващи право на участие в Шампионската лига.

Гостите от Йоркшир влизат в мача в добро настроение, след като в последния си двубой преди международната пауза надделяха с 1:0 над Тотнъм у дома. Тимът на Даниел Фарке се намира на 9-о място в класирането на Премиър лийг с 14 точки от 10 изиграни срещи (3 победи, 5 равенства и 2 загуби, при голова разлика 10:8). В последните си пет мача от първенството Лийдс записа една победа (1:0 срещу Тотнъм), една загуба (0:2 от Борнемут), две равенства (0:0 със Съндърланд и 1:1 с Манчестър Юнайтед) и поражение с 1:2 от Арсенал.

Българският национал Илия Груев е част от състава на Лийдс и се надява да получи шанс за изява на "Стамфорд Бридж". През този сезон халфът още не може да се наложи в състава след контузията, която го извади от игра за дълго време. Той записа първите си минути в първенството именно при последния успех над Тотнъм, появявайки се в самата развръзка на срещата.

Историческият баланс между двата клуба е абсолютно изравнен – общо 113 официални мача, в които Челси и Лийдс имат по 41 победи, а 31 двубоя са завършили наравно. На ниво елитна лига обаче Лийдс има леко предимство в общия брой победи от миналия век.

Ако разгледаме по-близката история, тенденцията е категорично в полза на лондончани. В последните 10 мача между двата отбора Челси има 6 победи, Лийдс е постигнал 2 успеха, а 2 срещи са завършили реми. По-рано през настоящия сезон двата тима се срещнаха в 3-ия кръг на Карабао Къп отново на "Стамфорд Бридж", където Челси надделя в зрелищен мач с 6:3.

Главният арбитър Майкъл Оливър е показал червен картон в последните си три мача на клубно ниво, което предупреждава футболистите на двата тима за стриктно спазване на правилата. Освен това Лийдс показва колебания при гостуванията си в столицата, докато Челси традиционно играе много стабилно у дома срещу йоркширци.

В лагера на домакините липсват контузените Рийс Джеймс (операция на коляното) и Максанс Лакроа (травма в задното бедро). Под сериозен въпрос са Йорел Хато (гръб) и Джейми Джитенс (глезен). Очаква се обаче Джош Ачеампонг, Мойсес Кайседо и нападателят Жоао Педро да бъдат отново на разположение, като евентуалното завръщане на Жоао Педро ще подсили значително атакуващата линия на Чаби Алонсо.

За Лийдс трайно отсъстващ е нападателят Матео Хосеп, който лекува тежка контузия на предни кръстни връзки (ACL). Полузащитникът Антон Щах също е под въпрос заради травма в стъпалото, която го извади от сблъсъка с Тотнъм преди паузата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages