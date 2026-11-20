Ираола: Няма по-големи мачове от Ливърпул - Манчестър Юнайтед, не знаем как ще подходи Почетино

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола говори преди неделното дерби с Манчестър Юнайтед на "Анфийлд". Испанецът подчерта мащаба на този сблъсък и призна, че не знае как точно ще подходи съперника, при положение че това ще бъде първият мач на “червените дяволи” под ръководството на Маурисио Почетино. За това Ираола определи първите минути на “Анфийлд” като много важни.

Ето и акцентите от пресконференцията на Ираола:

За физическото състояние на Райън Гравенберх, Джереми Фримпонг, Вирджил ван Дайк и Доминик Собослай

- Ако всичко върви по план, всички те би трябвало да са на разположение за мача. При Гравенберх става въпрос за болка. Той тренира с нас през последните два дни. Джереми се възстановява. Паузата за националните отбори понякога помага в такива случаи. А Вирджил е напълно готов за игра. Собослай тренира нормално. Добре е.

За това, че Брадли и Леони подновиха тренировки след продължително възстановяване от тежки контузии

- Това са много добри новини и за двете страни. Паузата за националните отбори беше най-подходящият момент да започнем да ги включваме. Те вече започнаха да участват в заниманията на отбора, но няма да са на разположение за неделя и подхождаме внимателно към тях. Намираме се в заключителния етап на този процес и се надявам, че след няколко седмици ще могат да играят.“

За мащаба на дербито

- Няма по-големи мачове от този. За мен е привилегия да бъда част от такива двубои. Трябва да си дадем сметка за значимостта на срещата. Налице са много фактори: съперникът има нов мениджър, пред нас стои ново предизвикателство... но този мач е важен за нас в много отношения. Искаме да подобрим представянето си у дома, а първата възможност за това е в неделя срещу Юнайтед.

🗣️ "You don't find bigger games than this" Andoni Iraola speaks on the Liverpool and Manchester United rivalry and what his expectations are for this fixture. https://t.co/9iGGIFqZ46 — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 20, 2026

За скандала със заснетата с дрон първа тренировка на Почетино

- Вчера ми изпратиха кадрите. Но същината на въпроса е, че това не би трябвало да е позволено. Вчера имахте достъп до тренировката ни - камерите са заснели 15–20 минути от нея. Знаете кой е тренирал с нас, знаете кой не е, но тук не става въпрос за някакво предимство, а за самия факт, че някой изобщо може да направи подобно нещо. Има причина да тренираме при закрити врати – съществуват определени неща, които трябва да се уважават. Не мисля, че това е редно спрямо който и да е клуб.

IRAOLA: “DRONE SPYING SHOULDN’T BE LEGAL!” 🚨 Liverpool v Man Utd ⚽ Premier League https://t.co/USeq8Ci0vL — BeanymanSports (@BeanymanSports) November 20, 2026

За Маурсио Почетино и това колко различен може да бъде Манчестър Юнайтед

- Изправяли сме се един срещу друг. Той има зад гърба си много мачове във Висшата лига, които можем да разгледаме, както и срещи от САЩ. Вярно е, че те имат леко предимство – ние нямаме база за сравнение, тъй като те биха могли да подходят по различни начини, за които в момента не знаем. Екипът му е работил с тях през последната седмица, така че ще бъдат добре подготвени. Началото на мача ще бъде особено важно Ще трябва да се адаптираме към определени неща. Надявам се, че ще успеем да се справим със ситуацията възможно най-бързо. Но ние познаваме много добре играчите им – кои са те, какви са силните и слабите им страни, които са демонстрирали досега. А това няма как да се промени от днес за утре.

За това, че мениджърската промяна ще се отрази положително на съперника

- Естествено е – всеки път, когато настъпи нов етап, човек иска да бъде първият, който ще направи впечатление. Така е навсякъде. Но ние се фокусирахме върху себе си – върху това как можем да се подобрим.

За домакинската форма на Ливърпул

- Наясно сме, че статистиката ни при гостуванията е много по-добра, отколкото в домакинските мачове. Това определено трябва да се промени. Първата възможност за това е срещу Юнайтед. Макар в момента да не се намират в най-добрата си позиция, знаем какво е нивото на играчите, с които разполагат. Това е отбор, който бележи голове с лекота. Проблемите им идват от това, че допускат много попадения. Трябва да се представяме по-добре у дома – това е наложително.

За това дали може някой до подцени Манчестър Юнайтед заради класирането на отбора

- Моите играчи, клубът – всички знаят, че Юнайтед и футболистите, които играят там, са много добри. Не се изправяте срещу отбор, който е на 18-о място. Изправяте се срещу много по-силен състав. В последно време те постигаха добри резултати срещу нас. Ще трябва да покажем най-доброто, на което сме способни, за да ги победим – особено в настоящия момент, с нов мениджър. Със сигурност те искат да стартират успешно, така че сме наясно, че ни е нужна най-добрата ни игра, за да ги надиграем.

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