Операторът на дрона, заснел първата тренировка на Почетино, изтри видеото и поднесе извинения

Операторът на дрон, който разпространи кадри от първата тренировка на Маурисио Почетино начело на Манчестър Юнайтед в четвъртък, обяви, че е премахнал видеото от канала си в YouTube и се извини публично за действията си. Във видеоматериала с продължителност 12 минути, заснет над клубната база в Карингтън, се виждаше как аржентинският специалист ръководи тактически упражнения с новия си състав по време на подготовката за дербито с Ливърпул на „Анфийлд“ в неделя.

🚨🚨| UPDATE: This is the 12-minute video of Mauricio Pochettino’s first training session at Manchester United, filmed by a drone that breached security at Carrington. 😳 https://t.co/Wx1MjyV325 — Kalshi FC (@KalshiFC) November 19, 2026

Авторът на кадрите от канала CC Overview направи официално изявление в петък сутринта, за да обясни постъпката си: „Бих искал да взема отношение по вчерашния инцидент. Изцяло грешна преценка от моя страна доведе до заснемането на част от тренировъчното занимание на Манчестър Юнайтед в Карингтън. Макар че самият полет бе напълно съобразен със законите за управление на дронове, напълно приемам факта, че постъпката ми беше неетична. Единственото ми намерение беше да заснема Маурисио Почетино с клубната екипировка на Юнайтед, за да го видят феновете за първи път. Погрешно сметнах, че в самото начало на тренировката няма да има сериозни тактически упражнения, а само безобидна загрявка. Също така погрешно предположих, че заниманието е отворено за медии. Бих искал да поднеса извиненията си на Манчестър Юнайтед, Маурисио Почетино и играчите, като искрено се надявам това да не повлияе на резултата в следващия мач. Държа да подчертая, че футболен клуб Ливърпул или който и да е друг отбор нямат абсолютно никакво отношение към решението ми да снимам вчера в Карингтън. Видеото вече е свалено от моя канал.“

Операторът допълни, че през последните четири години е градил репутация на отговорен създател на съдържание в YouTube и сега се надява постепенно да възстанови накърненото си име.

Въпреки че първоизточникът изтри клипа, кадрите вече бяха масово споделени в социалните мрежи. Публикации с тях в платформата “Екс” натрупаха над пет милиона гледания, а отделни повторни качвания в YouTube събраха още стотици хиляди преглеждания.

Около клубната база в Карингтън са поставени предупредителни табели, че използването на дронове е строго забранено, а нарушителите подлежат на съдебно преследване и завеждане на граждански искове. Макар в първите си коментари в четвъртък авторът да твърдеше, че не нарушава законите и че в района е имало други представители на медиите, тренировката всъщност се проведе при напълно закрити врата.

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