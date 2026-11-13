Карик се прости с Манчестър Юнайтед: За мен бе огромна чест да водя клуба, който обичам

Майкъл Карик публикува официално послание, след като бе освободен от позицията мениджър на Манчестър Юнайтед. В нея той обясни, че за него е била огромна чест да води клуба, който обича. Бившият халф на „червените дяволи“ бе освободен от треньорския пост вчера и ще бъде заменен от Маурисио Почетино, който ще оглави представителния тим след паузата за национални отбори. Карик бе назначен в средата на миналия сезон на мястото на Рубен Аморим и получи постоянен договор през месец май. През този сезон обаче Юнайтед е спечелил само един мач от десет в Премиър лийг и се намира в зоната на изпадащите. Като футболист Карик има 464 мача, 24 гола и 35 асистенции, но не на последно място – той е петкратен шампион на Англия и носител на Шампионската лига.

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„За мен бе огромна чест да ръководя Манчестър Юнайтед – клуба, който обичам. Малцина имат възможност да изживеят това и ще бъда вечно благодарен. За подобно нещо е нужна огромна отговорност, защото трябва да знаеш какво означава да бъдеш част от Манчестър Юнайтед. Различно е от всяко друго място“, пише той в Инстаграм. „В Юнайтед трябва да изискваш от себе си да бъдеш най-добрият. Там има култура и ценности, с които трябва да се съобразяваш и които трябва да уважаваш. Това се гради в дълъг период от време. Манчестър Юнайтед е уникален футболен клуб, чиято история не бива да бъде пренебрегвана и трябва да бъде уважавана. Това ме вдъхновяваше всеки ден“, добавя Карик. „Искам да благодаря на привържениците. Трябва да ви кажа, че вие сте специални, рядка порода. През тази година изживяхме заедно прекрасни емоции, които ще помним. Най-приятното нещо на моята работа бе да виждам как губите разсъдъка си в емоциите на тези моменти. Как напускате стадиона и нямате търпение да се завърнете. Тази любов никога не умира“, продължава той.

Heartfelt, typically dignified response from Michael Carrick via instagram @carras16 https://t.co/3cjAQRXU1o — Henry Winter (@henrywinter) November 13, 2026

„Знам, че напоследък резултатите са лоши, но вие не спряхте да ни обичате и да ни подкрепяте. В тези времена най-лесното нещо е да реагирате негативно. Това означава много и показва какви сте вие. Заради хора като вас се влюбих в клуба преди толкова години“, пише още Карик. „Специални благодарности и на треньорите, които даваха всичко от себе си, бяха лоялни и ме подкрепяха. Благодаря на всички зад сцената, защото тяхната работа рядко се вижда и оценява. Благодаря на футболистите за моментите, които преживяхме заедно. Желая ви всичко най-добро в бъдеще“, добавя той. „Желая успех на Манчестър Юнайтед, който е толкова голяма част от моя живот. Това никога няма да се промени. Гордея се с това, което съм направил. Аз отново ще бъда до всеки човек в клуба и всеки фен. Ще продължавам да подкрепям момчетата“, завършва той.

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Снимки: Gettyimages