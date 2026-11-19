От Премиър лийг направиха изключение за Почетино още преди да е дебютирал начело на Ман Юнайтед

От Премиър лийг направиха изключение от правилата си, за да позволят на Маурисио Почетино да проведе първата си пресконференция като мениджър на Манчестър Юнайтед по-късно от обичайния краен час. Аржентинецът ще се срещне с журналистите в петък от 16:00 часа българско време, въпреки че регламентът предвижда подобни пресконференции да приключват до 15:30 часа.

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Причината за промяната са необичайните обстоятелства около пристигането на Почетино в Манчестър. Той беше официално назначен миналия петък, но ангажиментите му начело на националния отбор на САЩ го задържаха отвъд Океана до сряда. Специалистът пристигна в Англия след победата на американците над Хаити в последния му мач начело на тима и веднага след това се отправи към тренировъчната база в Карингтън.

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Почетино вече проведе първи разговори с част от футболистите и ръководството на клуба, а в четвъртък за първи път лично ръководи тренировката на отбора. Преди дебюта си начело на „червените дяволи“ той ще има възможност да отговори на въпросите на медиите, свързани с новото предизвикателство. Първият му мач е гостуването на Ливърпул в неделя на „Анфийлд“.

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Снимки: Gettyimages