Манчестър Сити иска да прекъсне негативната си серия в Премиър лийг

Английският елит се завръща след паузата за националните отбори с двубоя между Манчестър Сити и Фулъм от 11-ия кръг на Премиър лийг. Сблъсъкът ще се играе в събота, 21 ноември 2026 г., от 14:30 ч. българско време на стадион "Етихад". Главен съдия на срещата ще бъде Томас Брамал.

След силното начало на сезона, "гражданите" изненадващо изпаднаха в дупка и записаха три поредни загуби в Премиър лийг. Те паднаха последователно от Астън Вила (1:2), Брайтън (0:1) и Нотингам (1:3).

Въпреки затрудненията в шампионата, Манчестър Сити постигна успех в Шампионската лига малко преди паузата, надделявайки над РБ Лайпциг с 3:2 като гост. Отборът успя да се класира и напред за Карабао Къп след победа с дузпи над Брайтън (2:2 в редовното време и 4:3 при дузпите).

Воденият от Алваро Арбелоа тим на Фулъм заема 15-о място в подреждането с 10 точки (2 победи, 4 равенства и 4 загуби). Всичко за лондончани започна трудно през сезона с едва две точки от първите шест мача, но преди паузата отборът навлезе в позитивна серия от четири поредни двубоя без поражение в Премиър лийг.

В тази поредица отборът от "Крейвън Котидж" записа победи над Хъл Сити (1:0) и Ковънтри (1:0), последвани от равенства 1:1 срещу Астън Вила и Нюкасъл. Единственото имскорошно отпадане бе в турнира за Карабао Къп, където отстъпиха пред Кристъл Палас с 0:1.

В последните 10 срещи между двата тима статистиката е изцяло в полза на Манчестър Сити – 10 победи за "гражданите" и 0 за Фулъм. В миналото си домакинство срещу този съперник през февруари 2026 г. Сити надделя с 3:0, а головото шоу през декември 2025 г. на "Крейвън Котидж" завърши при резултат 5:4 за Манчестър Сити. Предишните сблъсъци през последните години включват и победи на Сити с 2:0, 3:2, 4:0 и 5:1.

Любопитен факт е, че последната победа на Фулъм на стадион "Етихад" датира чак от април 2009 г., когато воденият от Рой Ходжсън тим печели с 3:1 след два гола на Клинт Демпси. Нападателят на домакините Ерлинг Холанд пък се намира в забележителна серия срещу този съперник, като има 8 гола в 8 мача срещу Фулъм.

За домакините от Манчестър Сити извън сметките поради контузия в коляното остава нападателят Антоан Семеньо. Защитниците Марк Геи и Абдукодир Хусанов са под въпрос, след като се оттеглиха от мачовете на своите национални отбори с проблеми. Като добра новина за Енцо Мареска идва завръщането на Йошко Гвардиол, който е възстановен и е на разположение.

В състава на гостите единствената сериозна въпросителна е свързана с халфа Том Кърни, който продължава да лекува контузия в коляното. Тимът на Алваро Арбелоа се очаква да заложи на познатите фигури, като в отбора личат и познати имена от академичната школа на Сити като Шей Чарлс и Оскар Боб.

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