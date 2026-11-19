Ман Юнайтед обяви финансови загуби за предишното тримесечие

Английският Манчестър Юнайтед обяви нетна загуба размер на 18.1 милиона британски лири за предишното тримесечие - по-голяма от тази преди година. Това подчертава предизвикателствата пред клуба от Премиър лийг, след като катастрофалното начало на сезона го изправи пред реална опасност от изпадане. Резултатите разкриват финансовите залози, стоящи зад срива на Юнайтед на терена, съобщава агенция "Ройтерс".

Почетино даде първото си интервю начело на Ман Юнайтед: Трябва да започнем от нулата

Към момента Манчестър Юнайтед заема 18-то място във временното класиране в английския футболен елит и назначи нов мениджър - Маурисио Почетино, в опит да предотврати изпадане, което би могло да лиши отбора от десетки милиони лири приходи и постъпления от спонсорски договори. През трите месеца, приключили през септември, приходите на Юнайтед са нараснали с 4% до 146 милиона британски лири. За сравнение, през същия период на предходната година нетната загуба е възлизала на 6.6 милиона британски лири.

От Премиър лийг направиха изключение за Почетино още преди да е дебютирал начело на Ман Юнайтед

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Снимки: Gettyimages