Интер се насочва към Алисон

Алисон Бекер, бразилският страж на Ливърпул, е в полезрението на Интер за свободен трансфер. „Тутоспорт“ съобщава, че годишната заплата на вратаря от 7 милиона евро не би била сериозен проблем за „нерадзурите“, като парите могат да бъдат разпределени в тригодишен договор.

Изявите на Жозеп Мартинес не вдъхват достатъчно сигурност в тима на Кристи Киву, поради което спортният директор Дарио Бачин вече търси по-надежден вратар за лятото, който да замени испанеца, утвърдил се като титуляр след раздялата с Ян Зомер.

„Интер, който иска да запази позициите си на най-високо ниво в Италия и Европа, няма как да разчита на вратар, който не осигурява солидни гаранции за бъдещето. Проведел притежава нужните данни за резерва, но Мартинес, за да защити статута си на първи избор, трябва да запише втора половина от сезона, която ако не феноменална, то поне да бъде безупречна.

Пепо все още не е напълно изключен от сметките, но ръководството определено анализира обстановката, особено след като от януари няколко класни вратари имат право да преговарят като свободни агенти. Сред тях е и Алисон Бекер, бивш играч на Рома и дългогодишен титуляр в Ливърпул в рамките на девет сезона“, отбелязва вестник „Тутоспорт“.

„Нерадзурите“ се опитаха да привлекат бразилеца още през 2009 година, когато 17-годишният тогава вратар впечатляваше в младежките гарнитури на Бразилия и Интернасионал Порто Алегре, но Алисон премина в Рома на 23-годишна възраст. През миналото лято Ювентус също обмисляше неговото привличане, преди в крайна сметка да подпише с Викарио.

Същото издание твърди, че Интер прави задълбочен анализ на стратегията си: „Дали да инвестира значителна сума във вратар в разцвета на силите си (Свилар? Карнезеки?) или да заложи на доказан ветеран, както постъпи през лятото на 2023 година с Ян Зомер?

Алисон се смята за изключително удачен избор: той е на 34 години – точно на колкото беше и Зомер при привличането си от Байерн Мюнхен. А швейцарецът се представи на отлично ниво в първите си две години от общо трите сезона под рамката на „нерадзурите“.

Следователно възрастта не представлява пречка в този момент, а по-скоро възнаграждението на бразилеца на „Анфийлд“ – 7 милиона евро нето и до 10 милиона евро с бонусите.

Остава въпросът дали самият Алисон би се съгласил на трансфер в друго първенство, където би трябвало да приеме евентуално двойно по-ниска заплата“.

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Снимки: Gettyimages