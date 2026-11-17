Лаутаро и Тюрам зарадваха Интер

Днес имаше добри новини в лагера на италианския шампион Интер, тъй като двама от нападателите подновиха отборни тренировки и така ще бъдат на разположение на наставника Кристиан Киву за неделното гостуване на Аталанта.

Според “Скай Спорт Италия” капитанът Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам са тренирали наравно със съотборниците си. Аржентинецът се възстановяваше от мускулна травма, заради която пропусна последните седем мача на “нерадзурите”. Французинът пък пропусна двубоите на националния си тим в Лигата на нациите също заради мускулна контузия. От друга страна, полският халф Пьотър Жиелински и швейцарският бранител Мануел Аканжи се прибраха от своите национални отбори с леки физически проблеми, но информациите за тяхното състояние са обнадеждаващи. Що се отнася до нападателя Анже-Йоан Бони и полузащитника Александър Станкович, те са далеч от завръщане в игра, като ще лекуват травмите си още няколко седмици.

🚨 Good news for Chivu: today Lautaro and Thuram trained with the group. Both will be available for the away game against Atalanta. 📺 @SkySport https://t.co/t7d7RfTElf — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) November 17, 2026

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Снимки: Imago